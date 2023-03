Stazioni per bici elettriche vandalizzate, l'attacco di Sarno in Azione La nota del Terzo Polo: “Pessima amministrazione della cosa pubblica”

Vandalizzate a Sarno le stazioni di carica per le bici elettriche che, ad oggi, non sono state ancora messe in funzione, nonostante l’inaugurazione poco dopo l’estate dello scorso anno.

La situazione in città non è passata certo inosservata, e sui social è il Terzo Polo a mettere in risalto la situazione, non facendo mancare i commenti, non solo allo stato di abbandono nelle quali le strutture versano, ma anche verso il gesto.

La nota di Sarno in Azione

Come altre strutture, le stazioni di carica sono state oggetto di graffiti, ed in particolare una delle “casette” maggiormente interessate dalla vicenda, si trova in via Roma, centralissima arteria cittadina.

È dunque Vincenzo Sirica, segretario cittadino di Sarno in Azione a rendere noto il pensiero del gruppo.

“L’idea di una stazione di ricarica per bici elettriche, magari con la possibilità di noleggiarne anche una, non è buona, è ottima. Non si può, tuttavia, attendere tanto tempo per rendere il servizio fruibile. Vedere “abbandonate” le stazioni in un parcheggio fa ritenere che si tratti di oggetti inutili così aumentando la possibilità che vengano usate per affiggere manifesti abusivi o per scritte vandaliche”.

“Certamente, – ha continuato Sirica - c’è un problema culturale di fondo ma se lasci per tanto tempo qualcosa per strada inutilizzato prima o poi avremo degrado, è stato scientificamente provato. Sarno ha tempi incerti ma soprattutto lunghissimi per la realizzazione di opere pubbliche e questo, spiace dirlo, è segnale di una pessima amministrazione della cosa pubblica”.