Elezioni Scafati, Patriarca e Bicchielli: «Centrodestra unito con Aliberti» Appello dei rappresentanti di Forza Italia e Noi Moderati in vista del voto in città

Importante appuntamento questa mattina a Scafati in occasione delle prossime elezioni amministrative tra il commissario cittadino di Forza Italia l'onorevole Annarita Patriarca, il segretario cittadino degli azzurri Teresa Formisano e l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, e il commissario cittadino di Noi Moderati, Filippo Sansone. È stata l’occasione per ratificare il sostegno al candidato sindaco Pasquale Aliberti alle prossime elezioni amministrative. «Abbiamo valutato con grande attenzione la candidatura a sindaco di Pasquale Aliberti, auspichiamo un centrodestra unito per questa candidatura di spessore, utile e preziosa per una città come Scafati che ha bisogno di essere bilanciata per il ruolo strategico che ricopre», hanno dichiarato in una nota congiunta gli onorevoli Patriarca e Bicchielli. Noi Moderati e Forza Italia sono già a lavoro con le rispettive liste e simboli di partito, a sostegno di Aliberti sindaco. «Siamo convinti che il nostro candidato sindaco possa essere l'uomo giusto per trovare una sintesi e le giuste soluzioni tanto per la città quanto per il centrodestra: solo uniti possiamo arrivare alla vittoria e dare a Scafati il futuro che merita», hanno poi aggiunto