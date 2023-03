Inaugurata la nuova area sosta di via Berlinguer a Baronissi Il sindaco: "Riqualificato un altro pezzetto di città con otto nuovi posti auto"

E' stata inaugurata nella giornata di sabato la nuova area di sosta in via Berlinguer, a Baronissi. Al taglio

del nastro presente anche il sindaco Gianfranco Valiante.

Sono stati realizzati otto nuovi posti auto, in una zona dove è particolarmente forte la richiesta di parcheggi. Nuovo arredo urbano e nuovi spazi nell'ottica della rinnovata mobilità che interesserà largo Tre Pizzi.

Il commento del sindaco Valiante

"Abbiamo consegnato alla via Berlinguer un altro pezzetto di città riqualificandolo e dotandolo di otto nuovi posti auto. Nuovi spazi in ottica del prossimo imminente arredo urbano e della rinnovata mobilità veicolare che interesserà largo Tre pizzi e in prosecuzione dei recenti importanti lavori di riqualificazione che hanno interessato la parte nord del viale Moro. E' la nostra città che cresce sempre più a misura delle nostre aspettative", le parole del primo cittadino.