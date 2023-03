Emergenza furti a Tramonti, sindaco ai cittadini: No al farsi giustizia da soli L'appello del primo cittadino: "Usiamo intelligenza. Aiutiamo e segnaliamo alle forze dell'ordine"

E' incubo furti anche in Costiera Amalfitana. Tensione a Tramonti dopo i tentati colpi dei giorni scorsi in varie frazioni del comune. I residenti, preoccupati, si sono mobilitati dando vita ad un gruppo whatsapp per tenersi aggiornati su eventuali avvistamenti di persone sospette, da segnalare alle forze dell'ordine.

In seguito agli episodi che stanno interessando il territorio, il sindaco Domenico Amatruda ha voluto parlare ai cittadini.

Il messaggio del primo cittadino

La fascia tricolore ha chiesto ai residenti di non "farsi giustizia da soli" di aiutare le forze dell'ordine: “Ci tengo prima di tutto a tranquillizzare tutti rispetto a quello che sta accadendo. Usiamo intelligenza e buon senso per cercare di essere di aiuto alle attività investigative dei carabinieri e della polizia locale. Non vorrei assolutamente che si andassero ad aggiungere attività illecite a quelle che stanno già commettendo i delinquenti che devono essere assicurati alla giustizia nel più breve tempo possibile".

L'appello: "Chiedo alla popolazione una attività di maggiore attenzione alle persone che non appartengono al nucleo del nostro paese o che possano sembrare sospette. Anche in quel caso bisogna segnalare il tutto alle forze dell'ordine. Facciamo segnalazioni che non siano legate al "se" per evitare di complicare il lavoro di chi ci tutela. Questo serve per far tornare quella tranquillità nella quale abbiamo sempre vissuto a Tramonti.

Tutte le attività che svolgiamo devono rispettare le legge. Chiedo ai miei concittadini di non farsi giustizia da sé e di evitare scontri personali con queste persone. Questa è gente che ogni mattina si sveglia per commettere reati, quindi non dobbiamo prendere iniziative avventate. Facciamo in modo di aiutare e sostenere le forze dell'ordine. Le attività investigative, per quanto di mia conoscenza, sono ai massimi livelli.

Le autorità competenti hanno assicurato mezzi e uomini per arrivare alla cattura di queste persone e restituire la tranquillità al nostro paese", le parole della fascia tricolore.