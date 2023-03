Pontecagnano: Comune, carabinieri e scuole insieme per i giovani del territorio In programma visite al 7° Nucleo Elicotteristi. Entusiasta il sindaco Lanzara

Il Comune ed il Raggruppamento Aeromobili Carabinieri 7° Nucleo Elicotteri – Pontecagnano, con la collaborazione degli Istituti Comprensivi A. Moscati, Picentia, E. Pimentel Fonseca e del Liceo T. Tasso – sezione distaccata, hanno programmato una serie di visite mirate al coinvolgimento ed alla conoscenza degli studenti della importante realtà operante sul territorio, sotto la guida del Comandante Capitano Andrea Nadal.

Gli incontri

Numerosi gli incontri previsti, organizzati a seconda dell’età e delle classi di appartenza degli studenti che si recheranno presso l’Aeroporto.

In gruppi di massimo quaranta persone per volta, tra allievi ed accompagnatori, le ragazze ed I ragazzi portranno partecipare ad un briefing sulle attività svolte dal Nucleo, effettuare un sopralluogo all’hangar ed assitere all’esercitazione degli artificieri, del Nucleo Operativo Ecologico e Forestale e delle Unità Cinofile.

Un’esperienza importante, di carattere pratico e teorico insieme, che metterà in condizione i giovani allievi di toccare con mano l’operosità di questo raggruppamento, che lavora sul territorio con dedizione e spirito di sacrificio.

Entusiasta il Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara

“Dobbiamo molto al 7° Nucleo Elicotteristi, che ci supporta in molte attività finalizzate alla pubblica sicurezza. Non dimentichiamo l’apporto che ci ha assicurato durante il Covid e che ogni giorno ci riserva, ponendosi al servizio della comunità. Trasmettere alle future generazioni il riconoscimento del ruolo delle Forze dell’Ordine significa in qualche modo instradarle sulla via della legalità. I Carabinieri sono donne ed uomini al servizio di tutti ed è nostro dovere, sempre, metterne in rilievo il lavoro costante e capillare che svolgono. Grazie al Comandante Capitano Andrea Nadal e grazie alle Dirigenti degli Istituti del territorio, che sempre accolgono le nostre iniziative e proposte”.