Rigenerazione urbana a Capaccio: pronti a partire nuovi interventi in città Affidati i lavori per il centro di Capaccio Scalo e località Cafasso

Capaccio punta sulla rigenerazione urbana. Pronto a partire un intervento, finanziato con fondi europei del PNRR per 5,5 milioni di euro, che interesserà il centro di Capaccio Scalo e la località Cafasso.

Alfieri: "Un progetto importantissimo per la nostra Città"

Per il sindaco Alfieri si tratta di un "Orogetto importantissimo per la nostra Città, perché prevede una serie di interventi che avranno impatti evidenti sul territorio: i lavori andranno a riqualificare circa 50 mila metri quadri di centro urbano, in parte creando spazi nuovi e dando un volto più bello, oltre che funzionale, a Capaccio Scalo e a Cafasso".

Le zone interessate dal progetto saranno arricchite di aree rinverdite e di nuovi elementi di arredo urbano, oltre che di impianti pubblici essenziali come l’illuminazione e lo smaltimento delle acque piovane.

"La politica deve saper intercettare i bisogni dei cittadini e lavorare per il miglioramento della loro qualità della vita. Questo ambizioso progetto va esattamente in questa direzione", le parole della fascia tricolore.