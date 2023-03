Angri dà il benvenuto al nuovo al nuovo Comandante della Stazione Carabinieri Il luogotenente Andrea Cinque si è insediato ufficialmente nei primi giorni di Marzo

Angri dà il benvenuto al nuovo Comandante della Stazione dei Carabinieri di Angri, il luogotenente Andrea Cinque, insediatosi ufficialmente nei primi giorni di Marzo.

Il sindaco Cosimo Ferraioli incontra il nuovo comandante

"In questo momento molto particolare per la sicurezza della nostra città e di tutto l’hinterland, continuerò ad essere al fianco delle forze dell’ordine che operano sul territorio, per assicurare la massima collaborazione istituzionale e dimostrare concreta vicinanza ai cittadini", ha scritto sui social il primo cittadino. Il riferimento è ai diversi episodi di furti e criminalità che hanno caratterizzato il territorio dell'Agro negli ultimi tempi.

"Sono altresì consapevole dei numerosi problemi che anche l'Arma è chiamata ad affrontare, spesso legati alla carenza di organico, ed è per questo che auspico un confronto continuo e fattivo che, dopo aver conosciuto il nuovo Comandante, sono sicuro ci sarà e porterà risultati. - conclude Ferraioli - Non mi resta che augurare un buon lavoro al neo Comandante Andrea Cinque e a tutta la sua squadra, ringraziandoli per il lavoro che svolgono ogni giorno tra pericoli e difficoltà".