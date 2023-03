Il Comune di Sarno intitola una strada all'ingegnere Nunzio Celentano La decisione della Giunta Comunale in occasione del centenario della sua nascita

La Giunta Comunale di Sarno, in occasione del centenario della sua nascita, ha deciso, su proposta del Sindaco Dott. Giuseppe Canfora e dell'Assessore al Demanio e Patrimonio, Avv. Eutilia Viscardi, di intitolare una strada all'Ingegner Nunzio Celentano, nato a Sarno il 15 marzo 1923 e deceduto il 24 agosto 2004.

A Celetano verrà dedicato il primo tratto di strada con inizio da Via Lanzara sino all'altezza di Via Mariano Orza. Il restante tratto di strada rimane con l'attuale denominazione "Via Ten. Luigi Buonaiuto".

Nunzio Celentano, "l'ingegnere contadino"

Di famiglia contadina, secondo di ben nove figli, l'Ing. Celentano - che amava definirsi un "ingegnere contadino" - nacque il 15 marzo 1923 a Sarno, nella frazione di Lavorate, Masseria Muonzo. Studente modello, conseguì prima la licenza di avviamento professionale di tipo agrario con un'ottima votazione, e dopo solo quattro anni e mezzo dall'iscrizione all'Università, nel 1948 si laureò in Ingegneria Civile, sottosezione edile di Napoli. Nel 1952 sostenne gli esami finali del corso di specializzazione in "idraulica agraria".

Insieme ad alcuni colleghi del corso di specializzazione, collaborò, per il calcolo di massima dei cavi sospesi, al progetto per il superamento delle difficoltà relative alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.

Nel 1956 fu eletto Consigliere Comunale e, successivamente, quale vincitore di concorso, fu nominato ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico comunale di Sarno. Per ben due anni, in qualità di Dirigente, predispose per Sarno diversi progetti di opere pubbliche strategiche, quali: condotte idriche, tracciamento di nuove strade, marciapiedi, scuole (Quattrofuni, Cappella Vecchia, Serrazzeta, Masseria della Corte, Foce ed Episcopio), fognature, il mercatino rionale, impianti di illuminazione ecc. L'Ingegnere Celentano è conosciuto soprattutto per aver progettato e costruito il cosiddetto "Rione Celentano".