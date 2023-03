Vandali in azione del Pala Impastato di Agropoli, sindaco: Deluso e amareggiato L'amaro commento: "La città merita rispetto. I vandali saranno chiamati a risarcire i danni"

Vandali in azione ad Agropoli. Nel mirino degli incivili è finito il Pala Impastato. Il sindaco Roberto Mutalipassi ha fatto sapere che il ignoti hanno squarciato il telone della tensostruttura, che era stata rimontata solo qualche giorno fa, dopo esser stata divelta e distrutta dal forte vento a novembre scorso.

"Sono deluso e amareggiato"

"Si vergognino gli autori dell’atto incivile - ha scritto via social il primo cittadino - Abbiamo provveduto di recente a completare la recinzione e nel progetto è prevista anche l'installazione di telecamere di videosorveglianza ai fini della sicurezza delle strutture sportive presenti. Ma c'è chi non ha perso tempo", l'amaro commento.

Il primo cittadino ha fatto quindi sapere che saranno intensificati i controlli e "qualora i vandali saranno colti in flagranza, anche se minorenni, oltre ad essere denunciati penalmente, saranno chiamati a risarcire i danni causati".

La fascia tricolore sceglie la linea dura; "Questi sono atti incivili di puro autolesionismo di pochi, derivante dalla mancanza di una cultura di rispetto verso i beni pubblici di cui ogni cittadino è in effetti proprietario e che come tale deve sentire propri. Non permetteremo a nessuno di distruggere i beni comuni, realizzati con i soldi dei cittadini e da questo momento sarà tolleranza zero. La città sta compiendo passi importanti sotto il profilo della riqualificazione degli impianti sportivi e merita rispetto".