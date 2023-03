Agropoli, sicurezza stradale: ecco gli attraversamenti rialzati in via S. Pio X Il sindaco: «Bisogna arginare il fenomeno delle corse automobilistiche e motociclistiche»

È iniziata nelle scorse ore la predisposizione degli attraversamenti pedonali rialzati in via S. Pio X. Una volta conclusi gli interventi su questo tratto stradale, si passerà su via Colombo poi sul lungomare San Marco e infine su via Risorgimento. Sarà ovviamente aggiornata la segnaletica verticale con pannelli lampeggianti e pali dell'illuminazione.

Questo il commento del sindaco della Città di Agropoli, Roberto Mutalipassi: «Arriva a compimento quanto stabilito con apposita delibera di giunta dello scorso dicembre, certi che con tali accorgimenti si andrà migliorare la sicurezza stradale, dando un importante segnale al fine di arginare il fenomeno delle corse automobilistiche e motociclistiche, specie di quelle notturne, problematica ben nota da tempo ma rimasta irrisolta. Andiamo per ora ad agire sulle arterie stradali più sensibili, fermo restando il monitoraggio dell'intero territorio, pronti ad intervenire anche in altre zone. Si ringrazia il comandante della Polizia Locale, Antonio Rinaldi per l'importante impulso e il consigliere Maurizio Abagnala per la collaborazione. Continua - conclude - l'impegno concreto per affrontare piccole e grandi problematiche della città».