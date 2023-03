L'auditorium di Altavilla Silentina intitolato ad Antonio Casagrande Presenti all'evento anche i figli Maurizio e Paola. Il sindaco: "Una serata emozionante"

Si è svolta ieri sera la cerminonia di intitolazione dell’Auditorium Comunale di Altavilla Silentina ad “Antonio Casagrande”. Presenti all'evento anche i figli, Maurizio e Paola.

Per il sindaco Francesco Cembalo si è trattata di una "serata emozionante" dedicata al ricordo del padre di Maurizio, proprio nella festa del papà.

I ringraziamenti del primo cittadino

Condividendo alcuni scatti dell'evento, il primo cittadino ha tenuto ha ringraziare quanti hanno partecipato alla cerimonia:

"Grazie alle majorettes di Altavilla Silentina @asdleginestre_majorettes per aver inaugurato l’evento, con una bellissima parata, una coreografia difficile e per aver accolto con un picchetto le autorità civili presenti. Grazie a Milva Carrozza per aver presentato, intervistato e raccontato egregiamente la cerimonia di intitolazione. La professionalità e la cultura che ti contraddistinguono ci inorgogliscono e ti ringraziamo per la tua presenza. Grazie padre Arley per la benedizione e per le parole spese. Grazie a quanti si sono adoperati per la riuscita dell’evento. Con la promessa di fare tante cose belle in questo luogo!"