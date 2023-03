Elezioni amministrative a Scafati, il campo largo trova l'intesa su Grimaldi Villani (M5S): con forza e determinazione insieme a Pd, SI e civiche per il riscatto della città

"Con forza e determinazione fin dal primo giorno il Movimento 5 stelle si è impegnato a Scafati per mettere su un campo largo e progressista per dare un’alternativa valida agli scafatesi contro le destre. Per questo con convinzione e fiducia abbiamo detto sì alla candidatura di Michele Grimaldi quale sindaco della città di Scafati, portavoce di una coalizione civica, che si fonda sui valori della giustizia sociale, della legalità, della trasparenza, della solidarietà, dell’innovazione e del cambiamento". La coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, Virginia Villani, ufficializza l'accordo in vista delle prossime amministrative.

A Scafati, dunque, prove di "campo largo" per tentare la scalata a Palazzo di città: in coalizione insieme Movimento 5 stelle, Partito Democratico, PER - le Persone e la Comunità, Campania libera e Sinistra Italiana.

"Scafati è un territorio che da sempre alle elezioni politiche ha espresso grande vicinanza al programma del Movimento 5 stelle, oggi questa terra, così ricca di storia e di enormi risorse ambientali, merita di tornare al centro dell’interesse regionale, attraverso l’azione di un’amministrazione illuminata, compatta e competente, che superi i vecchi slogan svuotati di senso di un modo di fare politica ormai anacronistico", aggiunge Virginia Villani.

"Ora è il momento di rimboccarci le maniche, lavorando al fianco di associazioni, comitati e di ogni singolo cittadino che abbia veramente a cuore le sorti della propria città. È solo facendo squadra con le realtà positive del territorio che possiamo contrastare le disastrose amministrazioni precedenti che hanno portato all’attuale degrado sociale e ambientale. Ce la stiamo mettendo tutta e fino alla fine cercheremo di coinvolgere le altre forze progressiste e innovative che possono contribuire con noi alla vittoria della sinistra - prosegue la coordinatrice pentastellata -. Come colazione non ci fermiamo qui, vogliamo assolutamente allargare il perimetro a tutte le forze progressiste presenti nello scenario politico e amministrativo cittadino è un dovere morale ed è un segnale di responsabilità e maturità politica che tutta la nostra comunità si aspetta. Sarà fondamentale - conclude Villani - lo sforzo comune che tutte le forze in campo devono fare per individuare un punto di caduta e, quindi, una piattaforma programmatica per dare a Scafati una prospettiva chiara. A Michele va il mio sincero in bocca al lupo, con l’impegno di essere al suo fianco per restituire ai cittadini di Scafati la città che meritano".