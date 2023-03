Frana Ischia, commissario straordinario per la ricostruzione in visita a Sarno "Ricostruzione post-alluvione, il modello Sarno replicabile anche ad Ischia?"

Questa mattina, il Commissario Straordinario per la ricostruzione post-frana ad Ischia, Giovanni Legnini, accompagnato dal sindaco Giuseppe Canfora e dal professore Pasquale Versace, già vice commissario per l'emergenza frana nel comune di Sarno, si è recato a Sarno per effettuare un sopralluogo nella zona di Episcopio.

Il sopralluogo

Motivo del sopralluogo, visionare le opere di messa in sicurezza realizzate all'indomani dei tragici eventi del 5 maggio 1998 e verificare se il modello applicato per la ricostruzione post-frana nelle zone alluvionate di Sarno, sia applicabile anche all'isola di Ischia, colpita dai tragici eventi franosi del novembre scorso.

Con il Commissario Legnini era presente il sindaco di Lacco Ameno, uno dei Comuni Ischitani maggiormente colpito, Giacomo Pascale.