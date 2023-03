Montecorvino Rovella, la biblioteca comunale "Pasquale Budetta" è realtà Un nuovo presidio di cultura a disposizione di tutta la comunità

Taglio del nastro, nella giornata di ieri, per la biblioteca comunale "Pasquale Budetta" a Montecorvino Rovella. Un presidio di cultura a disposizione di tutta la comunità che è il frutto dell'impegno messo in campo dall'amministrazione comunale, associazioni e tanti singoli cittadini.

Soddisfatta l'amministrazione: "Con impegno e dedizione si è riusciti ad ottenere un risultato molto importante per Montecorvino Rovella".

Nel corso dell'evento inaugurale si è deciso di premiare i donatori che hanno arricchito di volumi la biblioteca: Associazione Soledad, Vincenzo Bochicchio, Pasquale Budetta, Luigi Capolli, Marcello Caprara, Maria Polillo Cardona, Gioacchino Carpinelli, Giovanni Colangelo, Roberta Colaninno, Lavinia Coralluzzo, Corrado Della Corte, Nunzio Di Rienzo, Emilio Esposito, Pasquale Falabella, Jeff Lanzetta, Diodato Loria, Marcello Mastrogiovanni, Rosa Melillo, Francesco Merola, Silvia Paraggio, Rodolfo Pinna, Mariarosaria Pizzuti, Andrea Quaranta.

Successivamente è stato conferito un encomio solenne allo storico Nunzio Di Rienzo, che con perizia e dedizione ha coordinato la catalogazione dei 12mila libri della biblioteca comunale.

Tanti sono i ringraziamenti da fare per l'allestimento della biblioteca e per l'organizzazione dell'evento inaugurale: Trasloco Sicuro di Tarquinio d'Alessio, Ditta Aliberti, Forum dei Giovani, i volontari e gli accolti della Fondazione Madre Teresa di Calcutta, gli operatori del progetto"Svolte" e Puc, Biondina Coralluzzo per l'allestimento, Morena Fortino per la mostra allestita nei corridoi dell'ex conservatorio, la Pro Loco (con menzione particolare per gli operatori del Servizio Civile), gli uffici comunali preposti, i fioristi (D'Auria, Cuomo e Florilandia) e Bernardo Graziano DuoLounge Eventi

"Questo non è un punto d'arrivo ma un punto d'inizio!", scrivono dal Comune.