Riecco le targhe alterne in Costiera Amalfitana: per quanto tempo e le eccezioni Si riattiva l'ordinanza 340 dell'ANAS che contiene disposizioni per la strada statale 163

In attesa del boom turistico previsto per la settimana di Pasqua, in Costiera Amalfitana tornano le targhe alterne. In un comunicato odierno diramato da Anas si ricorda che, a partire da oggi, entrano in vigore le due ordinanze permanenti del 2019 (n. 337 e n. 340), attive – a meno di specifiche revoche – tra il 1° aprile ed il 30 settembre di ogni anno, che regolano la viabilità lungo la SS163. Già in questi giorni c'è stato un boom di turisti, che ha ridato slancio alle attività del territorio.



In particolare l’emissione della seconda – n. 340/19 che, tra le altre, indica altresì disposizioni in materia di targhe alterne, in alcuni giorni dell’anno e per fasce orarie – si rese necessaria al fine di omogeneizzare la disciplina del traffico sull’intero tracciato della statale SS163, a seguito delle Ordinanze emesse dalla quasi totalità delle Amministrazioni Comunali dell’area costiera nel 2019; tali Comuni infatti – conseguentemente a dettagliati Accordi in tema di mobilità sottoscritti presso la Prefettura di Salerno – avevano previsto, nei territori di propria competenza, limitazioni alla circolazione stradale.

I dettagli di tali Ordinanze sono disponibili A QUESTO LINK .

Targhe alterne per la Settimana Santa, tra le 10:00 e le 18:00

E proprio secondo l'ordinanza n.340, tornano le targhe alterne sulla Statale 163 Amalfitana in occasione della Settimana Santa, secondo le previsioni contenute nell’ordinanza Anas n. 340 del 2019. Il provvedimento avrà quindi valore dal 3 al 10 aprile 2023 (lunedì in Albis) compreso e sarà riproposto anche dal 24 aprile al 2 maggio 2023 in coincidenza con i più noti “ponti” festivi.

In queste date il transito a targhe alterne di tutti gli autoveicoli avverrà dalle ore 10:00 alle ore 18:00 con questa modalità:

- nei giorni con data dispari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica dispari;

- nei giorni con data pari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica pari.

Confermate le eccezioni per turisti e lavoratori dipendenti

Sono esclusi dal provvedimento i residenti nei 14 Comuni della Costa d'Amalfi (inclusa Agerola), i veicoli al servizio di titolari di contrassegno H purché presenti a bordo dello stesso, i Taxi e gli Ncc, i mezzi di soccorso e quelli delle forze di polizia. Tra i punti più attesi e finalmente risolti, si prevede che siano altresì autorizzati alla circolazione gli ospiti delle strutture alberghiere ed extralberghiere muniti di regolare prenotazione limitatamente agli spostamenti necessari per l’arrivo e per la partenza; i lavoratori dipendenti non residenti in Costiera Amalfitana muniti di regolare contratto ed operanti in strutture pubbliche o private situate nei quattordici comuni limitatamente agli spostamenti di lavoro; i proprietari di abitazioni non residenti in Costiera Amalfitana dietro attestazione dei comuni in cui si trova l’abitazione. Questo tema era stato ampiamente discusso in quanto avrebbe potuto provocare enormi disagi per imprenditori della zona e lavoratori delle aree limitrofe.