Nocera Inferiore, primo incontro tra De Maio e nuovo comandante Testaverde Passaggio di consegne per i caschi bianchi dell'agro

Prosegue il passaggio di consegne a Nocera Inferiore per l'avvicendamento ai piani alti del Corpo della Polizia Locale.

Questa mattina, 3 aprile, il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha incontrato il Corpo della Polizia Locale e il nuovo Comandante Fulvio Testaverde (50 anni). Con l'occasione, il Primo Cittadino ha augurato buon lavoro ai caschi bianchi, auspicando una sempre maggiore sinergia con gli altri uffici dell'Ente. Questo giovedì 6 aprile, alle ore 11.30, in Aula Consiliare, è convocata una conferenza stampa di presentazione del nuovo comandante. L'invito è stato esteso a tutti i giornalisti che vogliano darne diffusione.

Un curriculum importante per il nuovo comandante di Nocera Inferiore

Fulvio Testaverde è un esperto in tematiche ambientali (master di primo livello in protezione civile e tutela del territorio) e laureato in legge con il massimo dei voti presso l'Università del Sannio di Benevento, con un passato da responsabile dei vigili di Comuni quali Serino e Cicciano, nel 2017 passò al Comune di Castelnuovo. Di grande esperienza sul campo, Testaverde potrebbe rappresentare un valore aggiunto per la comunità, mettendosi al servizio dei cittadini e lavorando in sinergia con l'amministrazione comunale.