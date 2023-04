Centro Antiviolenza a San Valentino Torio: in un anno 59 richieste di aiuto Il sindaco e l'Amministrazione Comunale ringraziano gli operatori

La tutela dei diritti delle donne e il contrasto alla violenza domestica (di qualsiasi genere) è un obiettivo centrale per ogni amministrazione. Un tema sempre più al centro del dibattito e che ha portato a una visibilizzazione positiva di tutte quelle associazioni e organizzazioni che operano sui territori in questo ambito. Proprio su questo tema, è stata rilasciata una nota stampa dal Sindaco Michele Strianese e dall' Amministrazione Comunale di San Valentino Torio in merito agli importanti risultati ottenuti da un centro antiviolenza inaugurato poco più di due anni fa.

La nota stampa sulla funzionalità del Centro "Vite di Giada"

Nella nota stampa viene affermato che "Continuano le attività del Centro Antiviolenza "Vite di Giada", servizio sociale dell' Ambito Sociale S1_03 che comprende i quattro Comuni consorziati (San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno, Pagani e Sarno), situato presso il Palazzo Comunale di San Valentino Torio.

Il centro è stato inaugurato il 7 gennaio 2021 e alla fine del 2022 ha effettuato, tramite i propri operatori i seguenti interventi:

- 59 accessi da parte di utenti;

- 8 accoglienze per informazioni senza ulteriori interventi;

- 51 accoglienze con ulteriori interventi;

- 43 le prese in carico definitive;

- 31 interventi di assistenza psicologica;

- 9 interventi di assistenza legale;

- 17 consulenze generiche sulla problematica.

C'è un numero notevole di richieste prese in carico. 38 donne hanno età dai 25 ai 49 anni, 3 persone di un'età superiore ai 50 anni, ma ci fa riflettere anche il numero di 4 utenti presi in carico all'età inferiore ai 15 anni, di cui anche un uomo. Una risposta concreta all'antiviolenza con una struttura attrezzata dal punto di vista professionale, per dare assistenza e risposte a donne vittime di violenza di vario tipo. "Siamo davvero felici che questo servizio sociale sia situato presso il nostro comune e che sia facilmenta accessibile ai tanti" si sottolinea nel comunicato.

"Ringrazio di cuore la consigliera delegata alle Politiche Sociali Maddalena Celentano, l' Azienda dei Servizi Sociali AgroSolidale con il direttore generale ed il suo CDA, nonche' il Consorzio di Cooperafive Sociali PROODOS, che egregiamente gestisce questo servizio sociale fondamentale per arginare un fenomeno che si diffonde sempre piu' nel noatro territorio" conclude la nota a firma di Strianese e dell'Amministrazione Comunale.