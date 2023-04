Lutto a Pertosa: addio all'ex sindaco Michele Caggiano Ha indossato per tre mandati di seguito la fascia Tricolore, dal 2005 al 2015. Aveva 61 anni

Vallo di Diano in lutto per il scomparsa di Michele Caggiano, ex sindaco di Pertosa, deceduto nella serata di ieri dopo aver combattuto contro una grave malattia. Caggiano ha guidato il piccolo centro dal 2005 al 2015, per 15 anni ha indossato la fascia Tricolore.

Di professione insegnante di inglese presso la scuola media di Polla, Caggiano aveva 61 anni. Sconforto per l'intera comunità di Pertosa, profondamente legata all’ex primo cittadino.

Domani dalle ore 9 alle 11:45 sarà allestita la camera ardente nell'aula consiliare del Comune, alle ore 12 sarà celebrato il rito funebre nella chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Il ricordo del consigliere comunale Tommaso Pellegrino

"La scomparsa di Michele Caggiano mi rattrista tantissimo. Oggi ho perso un Amico, con il quale abbiamo condiviso e vinto tante sfide. Un Amministratore eccellente, profondamente innamorato della sua Comunità.

Un politico serio e coerente che ha avuto il coraggio di fare un passo indietro per dare spazio e valorizzare i suoi giovani amministratori, ai quali non ha fatto mai mancare il suo discreto e incisivo sostegno. Un Padre e un Marito affettuoso e presente. Una persona perbene, sensibile e generosa. Grazie Michele, per l’affetto e l’amicizia che mi hai sempre dimostrato. Grazie per i tuoi consigli sempre opportuni e utili.

Grazie per tutto ciò che hai dato al nostro Territorio, che certamente non dimenticheremo. Grazie per avermi dimostrato che anche in politica esiste il valore dell’amicizia. Grazie per avermi dato la possibilità di conoscere, apprezzare e voler bene ad una gran brava persona", il suo messaggio di dolore.

Il cordoglio del sindaco di Pertosa

Anche il sindaco Barba di Pertosa ha affidato ai social il suo ricordo: "Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale partecipano con commozione e profondo cordoglio al dolore che ha colpito la famiglia Caggiano per la perdita del caro prof. Michele.

La nostra comunità perde un punto di riferimento importante, un amico, un amministratore innamorato della sua terra, un padre e un marito affettuoso e presente.

Persona perbene, sempre disponibile e attenta al bene della collettività, attivo promotore della sua crescita culturale e sociale, ha ricoperto con instancabile dedizione e grande competenza la carica di Sindaco della nostra comunità, mostrando sempre una sensibilità e una generosità non comuni.

Grazie Michele, per l’affetto che hai sempre dimostrato a tutti.

Grazie per i tuoi consigli e l'entusiamo che hai trasmesso a noi più giovani amministratori.

Grazie per il tuo esempio e per tutto ciò che hai dato al nostro territorio, che resterà sempre nella memoria di tutti.

Un caro abbraccio a Daniela, Irene e Mariachiara, Buon viaggio Michele"

Si unisce al dolore anche il sindaco di Montesano

"Michele… un collega, un amico, una persona perbene… sosteneva sempre, a prescindere dalle appartenenze, gli amministratori più giovani perché era abituato nella scuola ad insegnare, a far crescere, a formare… grande tristezza… che la terra ti sia lieve caro Michele… la comunità tutta di Montesano si stringe alla famiglia e alla comunità amica di Pertosa", il cordoglio del sindaco Giuseppe Rinaldi.