Mercato San Severino, un nuovo centro polifunzionale di servizi alla famiglia In gara d'appalto il nuovo polo da realizzare in via Borsellino

Nuovo centro polifunzionale di servizi alla famiglia: in gara d’appalto il nuovo polo da realizzare in via Borsellino. L’intervento, per un importo complessivo di € 1.656.611, è stato finanziato con fondi PNRR nell’ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca- Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

L’attuale edificio, che si estende su un’area di circa 1.500 mq dove attualmente è ubicato il Lions Club, sarà adeguato alle più recenti norme antisismiche, di sicurezza e risparmio energetico.

"È un altro progetto che abbiamo candidato al PNRR e che è stato giudicato meritevole di finanziamento. La nuova struttura, moderna e rispettosa di tutti gli standard di sicurezza ed efficienza energetica, andrà a sostituire l’attuale stabile realizzato negli anni ’80 ed ormai obsoleto", hanno spiegato dall'amministrazione.

"La struttura è stata immaginata come un luogo in grado di accogliere sia i bambini in un’area a loro dedicata e realizzata con materiali ergonomici e pavimentazione antitrauma sia il centro di coordinamento della protezione civile, che nel progetto esecutivo viene individuato in locali attigui. - proseguono dal Comune - Il Centro Polifunzionale, ovviamente, sarà una struttura senza barriere architettoniche sia all’interno, dov’è previsto anche un ascensore, sia all’esterno, dove rampe dedicate consentiranno l’accesso a chi ha problemi motori".