Riqualificazione "Tre Pizzi" a Baronissi: nuova rotatorie e parcheggi Cambia completamente la viabilità. Valiante: "Un'opera strategica da 790mila euro"

Un incontro pubblico molto partecipato quello che si è svolto ieri sera a Baronissi e che ha visto al centro la presentazione del progetto di riqualificazione urbana che cambierà il volto del "Tre Pizzi", cuore della città.

Il sindaco Gianfranco Valiante ha inaugurato il progetto di riqualificazione e nuova viabilità di Largo Tre Pizzi, in continuità con il complessivo intervento di realizzazione Città della Medicina e restyling di viale Aldo Moro.

Il progetto: nuova viabilità, rotatorie e parcheggi

I lavori sono già iniziati a cura della C. & G. Costruzioni di Castel San Giorgio che si è aggiudicata la gara di appalto. Un progetto integrato con la "città della medicina" con riammaglio stradale per una viabilità più sicura e più efficace.

Sarà un unico collegamento fra la via Allende, la via Don Minzoni, viale Moro, via Convento.

Saranno realizzate tre nuove rotatorie che distribuiranno i flussi di traffico in tutte le direzioni eliminando i sensi unici attualmente esistenti nella zona. La più grande all'incrocio tra via Allende e il viale di Città dalla Medicina; una seconda all'incrocio con via don Minzoni e una terza tra via Convento e via Don Minzoni. Cambia completamente la viabilità. I due tratti di Via Allende saranno entrambi a doppio senso e quindi sarà possibile raggiungere direttamente il viale Moro per chi arriva da Baronissi nord. Prevista anche una lunga pista ciclabile. L'ex Parco Pollicino diventerà un parcheggio da venticinque posti auto al servizio degli operatori commerciali. Il Parco giochi è stato trasferito nel quartiere Nuova Irno in via Einaudi, "in uno spazio più ampio, più attraente, più accogliente anche per le famiglie e non soggetto ad inquinamento da traffico veicolare", sottolineano dal Comune, e sarà inaugurato a breve.

Le alberature esistenti nell' area-cantiere sono state, quelle di dimensioni ridotte, già piantumate in altre aree comunali.

Gli alberi, cinque gli esemplari di alto fusto , non recuperabili saranno sostituti, in numero maggiore da altri di tipo analogo.

Il sindaco Valiante: "E' la Baronissi che guarda al futuro"

“Un'opera strategica da 790mila euro – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – è la Baronissi che guarda al futuro, un’infrastruttura strategica per la viabilità comunale che riammaglia l'area nord con il centro cittadino, creando una continuità fatta di lunghi viali alberati, piste ciclabili, verde pubblico, parcheggi. Ci vorranno dagli otto ai dieci mesi per concludere un’opera tanto attesa che garantirà un migliore scorrimento della viabilità rendendola più adeguata e funzionale alle esigenze degli automobilisti e cambiando completamente il volto di una vasta area di Baronissi”.