Sicurezza ad Agropoli: installati nuovi attraversamenti pedonali rialzati L'annuncio del sindaco: "Presto lavori alla pubblica illuminazione. Un nuovo volto per il lungomare"

Sicurezza e viabilità ad Agropoli: proseguono gli interventi di predisposizione degli attraversamenti pedonali rialzati su alcuni punti sensibili del territorio per cercare di arginare la problematica delle corse automobilistiche e motociclistiche, prevalentemente notturne.

Di recente è stata aggiornata la segnaletica verticale con pannelli lampeggianti e pali dell'illuminazione, con raccordi per diversamente abili. Le aree finora interessate sono via Colombo, via S. Pio X, via Risorgimento.

"Manca all'appello via San Marco, dove sono in corso i lavori di fresatura cui seguirà la stesa di nuovo asfalto (condizioni meteo permettendo). Dopodiché verranno predisposti anche qui gli attraversamenti pedonali rialzati (non dossi, che sono vietati)", ha spiegato il sindaco Mutalipassi.

L'annuncio del primo cittadino: "Presto un nuovo look per il lungomare"

La fascia tricolore ha informato la cittadinanza sugli ultimi interventi messi in campo, annunciando, poi, i prossimi lavori, nella stessa area, relativi alla pubblica illuminazione:

"Tutte le lampade presenti, di vecchia concezione, saranno sostituite da quelle con tecnologia a led. Presto quindi il lungomare cambierà look, acquisirà un nuovo volto, con una migliore e maggiore visibilità ai fini della sicurezza di tutti gli utenti della strada. Un passo alla volta, ci impegniamo per la crescita e il miglioramento della nostra città, che diventa ancora più bella, più ordinata ed accogliente", le parole del sindaco Mutalipassi.