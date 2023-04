Un canile rifugio ad Agropoli: il progetto candidato a fondi regionali Mutalipassi: "Un grande atto di civiltà e attenzione verso i nostri amici a quattro zampe"

Il Comune di Agropoli in prima linea per gli amici a quattro zampe. E' stata data disponibilità quale comune appartenente all'Unione Paestum Alto Cilento di ospitare un canile - rifugio unionale. La struttura dovrebbe nascere su un appezzamento di terreno di proprietà dell'Ente adiacente l'isola ecologica.

"Il problema del randagismo, che comporta costi importanti per le Pubbliche Amministrazioni, è da affrontare in maniera concreta, in modo da garantire il benessere animale, favorendo in particolar modo le adozioni", ha sottolineato il sindaco Mutalipassi.

Il progetto, che verrà approvato come ente unionale, sarà candidato a fondi regionali.

"Rappresenta un cambio di passo rispetto al passato e un grande atto di civiltà e attenzione verso i nostri amici a quattro zampe", ha concluso il primo cittadino.