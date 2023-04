Abbandonava rifiuti in strada, beccato dalle telecamere: multato uomo a Nocera Controlli a tappeto della polizia locale anche sul fronte della viabilità

Nocera Superiore al setaccio. Dopo giorni di appostamenti e verifica delle immagini riprese dalle telecamere, la Polizia Locale, agli ordini del Capitano Paolo Prudente, e l’Ufficio Ambiente coordinato da Antonio Ardolino, sono riusciti a dare un nome ed un cognome alla mano ignota che da settimane abbandonava sistematicamente sacchi di rifiuti in via San Clemente, nei pressi della scuola Settembrini.

L’uomo, finito più volte nelle registrazioni della videosorveglianza urbana, incurante del regolamento comunale e delle buone norme di senso civico, in maniera recidiva depositava sacchi della spazzatura fuori orario di conferimento e non in linea con le direttive sulla Raccolta Differenziata. Immediata la sanzione per il cittadino.

Prosegue l’attività di controllo e verifica da parte della Polizia Locale e degli Uffici preposti sul versante del rispetto delle regole e, nella fattispecie, del corretto conferimento dei rifiuti in città.

Controlli quotidiani in linea con l’indirizzo, votato al rispetto delle regole e del decoro urbano, dettato dall’Amministrazione Cuofano. Controlli a tappeto anche sul fronte della viabilità e sulla sosta, con gli agenti della Polizia Locale impegnati su tutto il territorio.