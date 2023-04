La comunità musulmana di Eboli celebra la fine del Ramadan Un partecipato momento di preghiera: presente anche il sindaco Mario Conte

Il mese di Ramadan volge al termine. Anche la comunità musulmana di Eboli ha celebrato la festa di Eid al-fitr, epilogo del mese del Ramadan, appunto.

Un partecipato momento di preghiera è stato condiviso questa mattina, dopo il sacro tempo vissuto all’insegna del digiuno, della riflessione, della solidarietà. Il Sindaco Mario Conte, presente insieme all’assessora alle Politiche Sociali Damiana Masiello, ha portato il suo saluto:

“L’Art. 19 della nostra Costituzione prevede per tutti il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, in privato o in pubblico. Come Amministrazione, dobbiamo fare qualsiasi sforzo per permettere a tutti di praticare al meglio il proprio culto. All’insegna della pace e della fratellanza, gli auguri a tutti i cittadini ebolitani di Fede musulmana", il messaggio del primo cittadino.