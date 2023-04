Scarichi nel torrente, scatta il divieto di balneazione a Minori Dopo le ultime analisi effettuate dall'Arpac

Divieto di balneazione nel tratto di mare della Costiera Amalfitana a Minori. Il sindaco Andrea Reala ha disposto lo stop nei pressi della foce del torrente Reginna.

Alla base delle criticità rilevate dall'Arpac - proprio in concomitanza con il boom di presenze per il ponte del 25 aprile - gli scarichi fognari nel corso d'acqua, oltre a quelle delle abitazioni non collegate alla rete.

L'anno scorso, per evitare il ripresentarsi di questi problemi, la zona era stata oggetto di importanti lavori di pulizia e disostruzione nei pressi della foce del torrente.

Il divieto di balneazione non riguarda solo Minori ma anche il tratto di costa di Marmorata, nel territorio di Ravello.