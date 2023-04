Consegnati i lavori di messa in sicurezza nel centro storico a Campagna Al via gli interventi relativi ai costoni rocciosi recentemente interessati da una frana

Un milione di euro per i la messa in sicurezza dei costoni rocciosi nel Centro Storico in località Santa Lucia, a Campagna. Sono stato subito consegnati i lavori.

Dopo aver messo in sicurezza con 2.500.000 i costoni rocciosi a ridosso dell’ ingresso nel Centro Storico (e lungo la provinciale per Piazza d’Armi), sono stati consegnati i lavori relativi ai costoni recentemente interessati da una frana.

"Si tratta di una zona molto vulnerabile, indicata, per buona parte, come zona rossa dall’Autoirità di bacino. - ha spiegato il sindaco Roberto Monaco - In tal modo, per la Messa in sicurezza del Centro Storico, in questi anni, si sono investiti circa 3.500.000 di euro, con una attenzione mail verificatasi prima".