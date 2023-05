Nuova luce per il centro cittadino di Agropoli, illuminato a led Gli interventi hanno finora coinvolto Corso Garibaldi e via Patella

Nuova luce per il centro cittadino di Agropoli, illuminato a led. Si tratta di lavori di potenziamento della pubblica illuminazione ed efficientamento energetico su fondi del Ministero dell’Interno destinati al Comune di Agropoli.

Gli interventi hanno finora coinvolto Corso Garibaldi e via Patella. Proseguiranno su Piazza Vittorio Veneto, via Piave, via Mazzini, Piazza della Mercanzia, via Antonicelli, via De Filippo. Un volto nuovo per il "salotto" della nostra Città.

"Seguono quelli similari attivati di recente presso il porto, dove pure sono state sostituite le lampade di vecchia concezione con quelle a tecnologia led, che presto verrà utilizzata anche nella zona del lungomare. Lavori importanti che, oltre a dare un nuovo e diverso impatto visivo, certamente migliorato, garantiscono anche un notevole risparmio energetico", scrive il sindaco Mutalipassi.