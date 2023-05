Giornata della Croce Rossa: la bandiera sventola sulla casa comunale di Eboli Il sindaco Conte ringrazia i milioni di volontari che contribuiscono alla crescita di questa realtà

Si festeggia oggi la Giornata Mondiale della Croce Rossa Italiana e Mezzaluna Rossa. Per onorarlo, come da oltre quattro decenni di attività sul territorio, il Presidente di Comitato Giuliano D’Angelo ha scelto un Comune, per la prima volta Eboli, per esporre la bandiera simbolo di questo prezioso movimento.

Oggi, in quanto giorno della nascita del fondatore di quest’Associazione, Henry Dunant, un giovane commerciante svizzero, che, durante la II° Guerra d’Indipendenza italiana, cambiò la storia e il destino di centinaia di uomini dando vita alla più grande organizzazione umanitaria del mondo.

Il sindaco: "Motivo di orgoglio esporre questa bandiera dalla facciata della Residenza Municipale”

"Una giornata, questa, che, nel ricordo del fondatore, serve per celebrare i quasi 20 milioni di volontari di Croce Rossa Italiana e Mezzaluna Rossa che contribuiscono alla crescita costante di questa realtà e che per 365 giorni all’anno dedicano il loro tempo, il loro aiuto e le loro capacità, in modo gratuito e assolutamente volontario, al prossimo", hanno sottolineato dal Comune.

Da parte del Sindaco Mario Conte, a nome dell’Amministrazione e della Città, il sentito ringraziamento per quanto quotidianamente offerto alla comunità: "Colgo l’occasione per rinnovare ancora una volta stima e gratitudine ai volontari di Croce Rossa che, instancabilmente, si impegnano per garantire assistenza e sostegno alle persone in difficoltà, intervenendo tempestivamente ed efficacemente anche nelle situazioni di massima criticità. Motivo di orgoglio esporre questa bandiera dalla facciata della Residenza Municipale”.