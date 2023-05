Frana a Lustra: grosso masso viene giù dalla montagna Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto la Comunità Montana Alento Monte Stella

Il maltempo provoca danni anche in provincia di Salerno. Non solo l'esondazione del rio Mercatello nel capoluogo, a causa delle abbondanti piogge che negli ultimi giorni si sono abbattute su tutto il territorio si registrano disagi anche in Cilento.

Questa mattina, nel Comune di Lustra Cilento, un grosso masso si è staccato dalla parete rocciosa e ha invaso la sede stradale. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto, in località Selva, è intervenuta Comunità Montana Alento Monte Stella, i cui operatori si sono occupati di liberare la sede stradale e rimuovere il masso.

Dall'amministrazione comunale hanno ringraziato per "l'eccellente e tempestivo lavoro svolto".