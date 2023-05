Sarno, affidamento lavori per la scuola De Amicis, Azione: Si spieghi il ritardo Avviata una manifestazione d’interesse per comporre la commissione che dirigerà gli interventi

Al via il completamento ed efficientamento dell’edificio scolastico Edmondo De Amicis a Sarno.

L’Amministrazione comunale ha infatti avviato una manifestazione d’interesse per comporre la commissione che dirigerà i lavori, la quale si è costituita da appena qualche giorno. Dopo svariati anni, quindi, un progetto per il quale attendeva la comunità tutta sta per prendere il via.

Tra le varie voci che hanno espresso la loro opinione in merito, c’è anche quella del gruppo di Sarno in Azione, che mediante il suo segretario cittadino, Vincenzo Sirica, fa sapere la sua.

“Ancora parliamo di affidamento dei lavori? Questa, temo, sia la domanda che noi tutti ci poniamo. L'Amministrazione deve spiegare il perché di un simile ritardo – spiega Sirica - considerate le continue promesse di una pronta restituzione alla città di questo storico edificio, ricordato per le sue aule spaziose e luminose. Oggi la De Amicis è ospitata, con il pagamento di un lauto canone d'affitto, in un ex opificio che avrebbe dovuto essere una sistemazione provvisoria. Dobbiamo prendere atto che quando l'antica sede della De Amicis fu chiusa Sarno era amministrata dal centrodestra ed i suo lavori non sono mai iniziati neanche dopo molti anni, quando abbiamo avuto un Sindaco di centrosinistra. E' un fallimento della politica locale, purtroppo, nel frattempo l'unico dato certo è che ci vorrà ancora tempo prima che la De Amicis possa ritornare ad essere fruibile in Corso Amendola”.