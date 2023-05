La città che cambia volto: proseguono i lavori pubblici ad Eboli Avviata la gara per l’intervento di rigenerazione urbana del Rione della Pace

Una città che si appresta a cambiare volto: proseguono i lavori pubblici ad Eboli. È stata avviata la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’intervento di rigenerazione urbana del Rione della Pace, nell’ambito del grande programma di riqualificazione cittadina.

Si tratta di un insieme di importanti azioni "che cambieranno in meglio il modo di vivere di famiglie, anziani e bambini: isole pedonali, nuova viabilità, verde urbano, parchi giochi, attrezzature per lo Sport e per il tempo libero sono gli elementi di progetto che ridisegneranno questo importante quartiere cittadino", sottolinea il sindaco Mario Conte.

"Ringrazio l’assessore Salvatore Marisei e gli uffici per il lavoro che, in modo coordinato con le altre opere pubbliche programmate ed in coerenza con il redigendo PUC, di concerto con tutta la Maggioranza, stanno realizzando per la nuova Eboli. Una Città che si appresta a cambiare volto", le parole del primo cittadino.