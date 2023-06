Altavilla Silentina: l'omaggio del pittore Fernando Alfonso Mangone Spettacolare infiorata nel giorno della Santissima Trinità

In occasione delle festività del Corpus Domini, la chiesa della Madonna del Carmine di Altavilla Silentina si è trasformata in un magnifico scenario artistico, grazie all'eccezionale infiorata, realizzata dal maestro Alfonso Fernando Mangone, rinomato pittore di fama internazionale. Una performance creativa, in un incrocio tra arte a fede, pittura e petali di fiori.

«L'opera ha commosso profondamente tutta la comunità di Altavilla Silentina, regalando un'esperienza estetica e spirituale unica nel suo genere. La maestria nel creare questa straordinaria infiorata è stata lodata da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di ammirarla, poiché ha saputo trasmettere con grande intensità il messaggio di fede e di devozione che accompagna il Corpus Domini. Sono figlio di questa terra, e grazie a questa terra ho raggiunto un livello di eccellenza nel panorama artistico internazionale, portando il nome di Altavilla Silentina nel cuore delle persone di tutto il mondo», racconta l’artista globettrotter, che dopo aver trascorso anni all’estero, ha deciso di rientrare nelle sue aree interne, per celebrare la natura in un rapporto simbiotico e immersivo.

«L'opera, ammirata nella sua interezza, è un autentico inno alla Santissima Trinità, che viene rappresentata sia attraverso i "Tre Ospiti misteriosi" accolti da Abramo nella sua tenda, sia attraverso l'incarnazione di Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Questo capolavoro artistico coglie l'essenza stessa del nostro credo cristiano, poiché la nostra vita è profondamente radicata nel segno di croce, che rappresenta il fondamento della nostra fede: nel nome del Padre (il volto centrale), del Figlio (Gesù in croce) e dello Spirito Santo (la colomba sul petto di Gesù)», spiega l’artista Fernando Alfonso Mangone.

I colori brillanti e psichedelici, come sempre, dominano lo sguardo dello spettatore, in un flusso dinamico ed istintivo, perché “tutto è arte”. Un’opera d’arte che occupa tutta la navata centrale della chiesa, fino a raggiungere l’altare maggiore, in un protrarsi verso il divino, in una connessione tra Dio e l’Uomo.

«La sua sensibilità, la sua passione e la sua abilità artistica sono testimonianza dell'importanza di coltivare e sostenere le arti, poiché esse hanno il potere di arricchire le nostre vite e di ispirare le generazioni future – affermano i fedeli di Altavilla Silentina - L'infiorata realizzata da Alfonso Fernando Mangone rimarrà nella memoria di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di ammirarla, ed è un tributo straordinario non solo alla Santissima Trinità, ma anche alla bellezza dell'arte e alla forza della fede. Esprimiamo la nostra gratitudine al maestro Mangone per averci donato un'opera così preziosa, che continuerà a risplendere nel nostro cuore e nella nostra comunità».