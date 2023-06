Tramonti, potenziati i posti disponibili al micro nido comunale Altri 5 bambini si sono aggiunti ai 15 già iscritti

Più servizi per la comunità di Tramonti. L'Amministrazione comunale ha, infatti, potenziato i posti disponibili al micronido comunale sito in frazione Pietre. A partire dal 5 giugno, infatti, altri 5 bambini

si sono aggiunti ai 15 bambini già iscritti e frequentano il nido, in seguito allo scorrimento della graduatoria valevole per l’anno educativo 2022/2023.

«Tutto ciò - spiega l'Amministrazione di Tramonti - è stato possibile grazie alle risorse aggiuntive del Fondo di Solidarietà Comunale destinate al potenziamento dei posti degli asili nido e ai provvedimenti messi in campo dall’Amministrazione in collaborazione con il Piano di Zona Ambito S2. Grazie alla continua corrispondenza intercorsa tra sindaco e Ufficio di Piano - titolare della gestione dei servizi

per la prima infanzia -, l’incremento dei posti del micronido, con l’aumento da 15 a 20 posti, oggi è realtà.

Ciò rappresenta un grande risultato per questo paese, primo in Costiera ad aver ottenuto il potenziamento effettivo del servizio, grazie ad una struttura comunale che ne consente la

capienza ricettiva. L’incremento dei posti consentirà di soddisfare maggiormente il fabbisogno degli utenti e alleggerirà il carico di tante famiglie, permettendo alle donne di riprendere a lavorare in tutta

serenità. Per non parlare dell’importanza e dei vantaggi: è risaputo, infatti, che l’offerta formativa degli

asili nido consente al bambino una migliore socializzazione e soprattutto vi sono stimoli sensoriali adatti all’età evolutiva».