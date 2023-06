Amalfi, riaperto il primo piano del parcheggio Luna Rossa L'autorità giudiziaria ha accolto l'istanza presentata dal legale dell'Amalfi Mobilità

«Riaperto il primo dei quattro piani del parcheggio Luna Rossa ad Amalfi». Ad annunciarlo con un post sui social è stato il sindaco di Amalfi, Daniele Milano. Da questo pomeriggio, infatti, l’Autorità giudiziaria ha autorizzato il dissequestro e la restituzione del primo piano del garage. La decisione è arrivata a seguito e per effetto della conformità ai requisiti di prevenzione incendi e sicurezza attestata dai Vigili del Fuoco lo scorso 14 giugno.

L’istanza all’Autorità giudiziaria è stata prodotta dall'avvocato Giuseppe Della Monica, legale della società Amalfi Mobilità, retta da Antonio Vuolo.

Gli importanti lavori in corso di adeguamento degli impianti meccanici - seguiti dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Amalfi, guidato dall’ingegner Pietro Fico - consentiranno, nelle prossime settimane, la progressiva riapertura dell’intera struttura, così come previsto dal progetto esecutivo approvato dal Comune e valutato favorevolmente, per quanto di competenza, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

«Il Comune di Amalfi ricorda che, a causa della contingente parziale chiusura del parcheggio Luna Rossa per lavori di manutenzione, l’attuale capacità delle aree di sosta in Città risulta ridotta: coloro i quali stiano programmando di raggiungere Amalfi in auto sono invitati a tenere conto di tale situazione che perdurerà sino al ripristino della totale disponibilità del garage», si legge in una nota. «A tal proposito si invita a monitorare la disponibilità di parcheggi nelle aree di sosta dell’Antica Repubblica Marinara attraverso il sistema “Info Parking Amalfi” tramite APP e internet – collegandosi al sito https://www.infoparkingamalfi.com».