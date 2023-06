Scafati, Aliberti annuncia: «Avremo un asilo nido comunale» «Rilanciamo le politiche sociali dopo anni di vuoto»

Alla luce di quanto emerso dal confronto in seno all'Assemblea dei Sindaci dell'Azienda Speciale Consortile “Comunità Sensibile”, tenutasi ieri pomeriggio presso la sede della società, il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti annuncia che saranno potenziate le politiche sociali sul territorio comunale, incrementati, in particolare, i servizi a beneficio di disabili, bambini e fasce deboli e che la città di Scafati avrà un asilo nido comunale.

«In questi anni - ha dichiarato il sindaco Pasquale Aliberti - le politiche sociali a Scafati hanno rappresentato un vuoto rispetto alle fasce deboli. In queste ore, attraverso l'Azienda speciale 'Comunità Sensibile', abbiamo messo in campo la nostra programmazione: oltre a garantire e a rafforzare servizi storici come l'assistenza domiciliare agli anziani, ai diversamente abili e il banco alimentare, amplieremo da settembre le attività del centro 'Raggio di Sole' ,che funzionerà come in passato dalle 9 alle 16; rimetteremo in funzione i doposcuola per minori in più aree del territorio. Fiore all'occhiello sarà la realizzazione di un asilo nido comunale a supporto delle famiglie scafatesi. Una spesa di oltre 1 milione e mezzo di euro, fondi mai utilizzati che abbiamo avuto la capacità di recuperare con una programmazione all'ultimo secondo».