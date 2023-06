Nocera Superiore, prende forma il progetto del nuovo polo ambulatoriale Garantirà ai cittadini dell'Agro un punto di riferimento importante in materia sanitaria

Il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano ha effettuato un sopralluogo all’ex Mimosa di Materdomini dove sono in corso i lavori del nuovo polo ambulatoriale e di medicina territoriale, del nuovo spazio 118 ed uffici amministrativi.

Una realtà che garantirà ai cittadini dei comuni limitrofi e ricadenti nel Distretto sanitario 60 (Roccapiemonte, Castel San Giorgio e Nocera Inferiore) un punto di riferimento permanente in grado di ridurre i tempi di attesa e soddisfare le richieste dei cittadini.

«L’ipotesi di riconversione dell’ex Mimosa è un’idea che abbiamo richiesto all’Asl ascoltando le istanze dei cittadini, degli operatori e dei dirigenti medici affinché una struttura abbandonata venisse riqualificata e riadattata alla sua funzione essenziale, ovvero servizi sanitari per i cittadini del nostro comprensorio», sottolinea il Sindaco Giovanni Maria Cuofano.

Un polo unico e qualificato per i servizi sanitari, insomma, che ha in sé l’obiettivo di rilanciare il distretto di Materdomini, punto di riferimento per il tessuto sanitario del territorio.