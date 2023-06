Premio Pio Alferano 2023: Castellabate 900 anni di storia Il sindaco Rizzo: "Un prestigioso appuntamento che si rinnova da anni"

Sale l’attesa per la cerimonia di consegna ufficiale del Premio Pio Alferano che si svolgerà sabato 24 giugno 2023 a Castellabate. Organizzata dalla Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito, sotto la direzione artistica e culturale di Vittorio Sgarbi, premierà personalità nazionali ed internazionali che si sono distinte per il loro impegno nell’arte, cultura, informazione, ambiente e sociale. Alle ore 20:00 nel Castello dell’Abate verranno inaugurate le mostre Risanamento. Collezione Alfonso Tortora, Massimo Listri. Il Visibile dell’invisibile, Edoardo Bennato. In Cammino dove saranno esposte fino a ottobre 2023.

Il Belvedere sarà poi meravigliosa cornice della cerimonia di premiazione condotta da Greta Mauro e Federico Palmaroli durante la quale saranno insigniti del prestigioso premio artisti come Fausto Bertinotti, Pietrangelo Buttafuoco, Liliana Cavani, Fondazione Magna Grecia, Cristina Mazzantini, Mario Mori, Giovanna Palimodde e Marco Tardelli.

Il suggestivo Porto di San Marco ospiterà il Libro del giorno dopo che si svolgerà domenica 25 giugno 2023 alle ore 20:30. Angelo Crespi e Fabio Canessa presenteranno le novità editoriali di Edoardo Bennato, Fausto Bertinotti, Myrta Merlino, Federico Palmaroli, Vittorio Sgarbi e Marcello Veneziani.

“Un prestigioso appuntamento che si rinnova ormai da tanti anni e che accentua il legame ormai consolidato di Castellabate con la Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito. Sono particolarmente onorato quest’anno, novecentenario della fondazione del nostro paese, di ospitare manifestazioni di prestigio come questa che continuano a dare lustro a Castellabate in cui l’arte, la cultura e lo spettacolo si uniscono indissolubilmente alle nostre bellezze naturalistiche e paesaggistiche. Ringrazio Vittorio Sgarbi, Direttore artistico e culturale e Santino Carta, Presidente della Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito, per la sinergia, collaborazione e fiducia reciproca nella realizzazione di un evento così importante qui a Castellabate” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.