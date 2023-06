Bombe a Castel San Giorgio, interrogazione al ministro Piantedosi Vietri (FdI) sollecita provvedimenti per la caserma dei carabinieri: il plauso del partito locale

L’onorevole Imma Vietri - eletta all'uninominale 05 della circoscrizione di Campania 2 tra le liste di Fratelli d'Italia - ha presentato una interrogazione per la Caserma dei Carabinieri di Castel San Giorgio. Il Circolo "Paolo Borsellino" di Fratelli d'Italia ha accolto positivamente l'atto di Vietri e rilancia.

La nota stampa del Circolo di FDI e del gruppo consiliare

"La sicurezza richiede atti concreti e non solo semplici dichiarazioni di intenti. È per questo che ringraziamo, come Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia, l'On. Imma Vietri per l'interrogazione parlamentare che ha rivolto al Ministro dell'Interno On. Matteo Piantedosi, per conoscere le ragioni che non consentono la ripresa dei lavori della Caserma dei Carabinieri. Con l'intervento dell’On. Imma Vietri, finalmente, conosceremo i motivi che impediscono la ripresa dei lavori della struttura ricadente nel nostro comune, in un momento particolarmente delicato sul fronte della sicurezza territoriale, oltre che sollecitare, nel frattempo, l’Amministrazione comunale a trovare un luogo più adeguato, idoneo e dignitoso per la locale stazione dei Carabinieri affinché possano continuare a fornire alla cittadinanza un servizio efficiente così come hanno sempre assicurato".

Per FDI, c'è bisogno di parlare di sicurezza

Non c'è solo la questione legata allo stop dei lavori della Caserma dei Carabinieri. Il gruppo di FDI, nella stessa nota stampa, chiede anche di focalizzarsi su quella che viene definita una emergenza sicurezza:"Come Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia, inoltre, auspichiamo che il prossimo 26 Giugno la Conferenza dei Capigruppo possa accogliere la richiesta, formulata nei giorni scorsi, per la convocazione di un consiglio comunale monotematico, dedicato all'emergenza sicurezza dopo i preoccupanti episodi che si sono susseguiti negli ultimi sei mesi sul territorio del Comune di Castel San Giorgio".