Scafati, proclamati gli eletti in consiglio: (ri)comincia l'era Aliberti Il messaggio del sindaco: ora tutti al lavoro per il cambiamento atteso dagli scafatesi

Mandata in archivio a Scafati la cerimonia di proclamazione dei 24 consiglieri comunali eletti. Dopo il discorso di rito del presidente dell’ufficio elettorale centrale, Rosa Amato, il sindaco Angelo Pasqualino Aliberti ha rivolto un augurio di buon lavoro ai neo consiglieri di maggioranza e opposizione.

“Auguri di buon lavoro - ha dichiarato il sindaco Aliberti - a tutti i neo consiglieri comunali eletti, di maggioranza e opposizione. L'auspicio è che, nell'ambito dei ruoli che ciascuno ricopre e mantenendo la propria idea di città, il consiglio comunale attraverso un confronto propositivo e costruttivo riesca da subito a dare quelle risposte che gli scafatesi meritano e che attendono. La presenza di così tante persone qui oggi sta a ricordarvi che avete tutti una grande responsabilità, la stessa che io ho avvertito sin dal primo giorno in cui ho indossato di nuovo questa fascia. I cittadini hanno grandi aspettative, è giusto che siano soddisfatte. Il vostro è un ruolo importante, soprattutto in una città come Scafati che, per storia, possibilità e per numero di abitanti, merita di tornare ad avere il prestigio che ha sempre avuto. Facciamo in modo che possa accadere presto”.