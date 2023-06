Nuova sede per i carabinieri di Agropoli, ci siamo: ok dal comando dell'Arma Il sindaco Mutalipassi: in dirittura d'arrivo anche il progetto per il commissariato di polizia

Realizzazione nuova sede del comando Compagnia carabinieri e Commissariato di Polizia: iter alle battute finali. Il comando generale dell'Arma ha dato l'assenso al progetto per la realizzazione della nuova sede di Agropoli.

La nuova location, individuata nei pressi del presidio ospedaliero, andrà a sostituire l’attuale sede di via Angrisani non più idonea, in quanto con spazi ridotti e locali ormai datati. Nascerà su un terreno di circa 4mila metri quadrati, sarà sviluppata su due piani, con struttura operativa e alloggi per i militari. La spesa è di 2,5 milioni di euro.

«La notizia che attendevamo è arrivata. Era l'ultimo parere necessario. Una volta approvato il progetto esecutivo, si potrà procedere alla indizione della gara d'appalto per la nuova caserma dell’Arma, confidando di poter mettere la prima pietra a breve. Anche per il Commissariato di Polizia di Stato, ci sarà l’approvazione dell’esecutivo, non appena pronto, e quindi partirà la gara d’appalto. Due importanti tasselli ai fini della sicurezza e maggiore tranquillità in città, in quanto nel primo caso si potrà auspicare ad un potenziamento del personale in servizio e nel secondo invece si tratta di un nuovo presidio che prenderà posto stabilmente in città. Per entrambi gli interventi, abbiamo già ottenuto i fondi necessari dalla Cassa Depositi e Prestiti», il commento del sindaco Roberto Mutalipassi.