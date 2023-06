Pagani: disabili trasferiti in Rsa, la solidarietà del sindaco De Prisco "Pieno sostegno alle famiglie"

“Esprimo piena solidarietà ai circa 40 disabili gravi in cura presso Villa Dei Fiori, a cui si interromperebbero le cure in loco per trasferirli in RSA, contro la volontà di famiglie e medici, come dichiarano gli stessi interessati”. A dirlo è Raffaele De Prisco, sindaco di pagani che continua: “I primi 6 pazienti saranno visitati per il passaggio in RSA, che secondo le famiglie determinerebbe vite più brevi e peggioramento delle condizioni dei malati.

Per esperienza diretta il Comune di Pagani conosce benissimo la realtà virtuosa di Villa Dei Fiori dal punto di vista sanitario e sociale e le condizioni serene e eccellenti che caratterizza la vita dei pazienti ogni giorno, grazie alle tante eccellenze professionale e il gran cuore del personale medico-sanitario. Siamo vicini a questi pazienti, alle famiglie, al Comitato “Diritto alla Cura” e a tutto il personale e la dirigenza di Villa Dei Fiori, esprimendo pieno sostegno anche per la mobilitazione messa in campo” conclude la fascia tricolore.