Cilentana: volgono al termine i lavori dei sovrappassi ad Agropoli In corso il rifacimento dei cordoli portabarriere e delle barriere marginali

Lungo la SS18/VAR “Cilentana” volgono al termine i lavori, in corso, in corrispondenza di alcuni sovrappassi ad Agropoli; l’ultimazione delle attività principali è fissata per il prossimo 14 luglio, a darne notizia l'Anas.

Nel dettaglio, è in corso il completamento dei lavori di rifacimento dei cordoli portabarriere e di installazione delle relative barriere marginali, in corrispondenza dell’ultima opera oggetto d’intervento. Le attività rientrano nell’ambito di un unico appalto per interventi di manutenzione relativi al consolidamento ed alla conservazione di otto opere di questa strada, per un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

Nel corso dello svolgimento delle lavorazioni, è stato già rimodulato il programma dei lavori – allo scopo di agevolare gli spostamenti connessi con il periodo estivo – con la smobilitazione dei cantieri e la rimozione del relativo senso unico alternato nei venerdì pomeriggio (a partire dal primo fine settimana di giugno) e la reinstallazione il successivo lunedì mattina.

Successivamente poi (già a partire dalla seconda metà di luglio) verranno completate attività marginali, con accesso alle opere dalla sottostante viabilità comunale, senza creare interferenze con la viabilità della statale 18/VAR.

L’ultimazione dei lavori permetterà di potenziare le opere dal punto di vista sia statico che funzionale, incrementando così gli standard di sicurezza e percorribilità dell’intera statale “Cilentana”.