Baronissi, scontro politico: "La maggioranza Valiante non esiste più" Affondo di Fratelli d'Italia: "Pronti a garantire un'alternativa credibile alla città"

Scontro politico a Baronissi in vista delle elezioni Amministrative in programma nella prossima primavera. Duro affondo da parte del circolo locale di Fratelli d'Italia che, con una nota diramata dal segretario Tony Siniscalco, si scaglia contro il sindaco Gianfranco Valiante e la sua maggioranza. "La maggioranza Valiante non esiste più ed a meno di un anno dal voto sindaco, assessori e consiglieri comunali restano ancora insieme solo per spirito di sopravvivenza", l'affondo di Siniscalco. "I fatti degli ultimi giorni, con un consigliere presidente di commissione che si astiene su un provvedimento di maggioranza e, addirittura, diserta l'aula del Consiglio pur di non votare, la dicono lunga: Valiante, oramai, rappresenta solo se stesso e non ha il coraggio di revocare alcune deleghe assessoriali per la paura di rimanere senza un ruolo, dopo decenni di vita politica. Il quadro desolante, che è ben chiaro a tutti i cittadini di Baronissi, ci impone, come classe dirigente del centrodestra, di dare una immagine di serietà e di concretezza a tutti gli elettori che il prossimo anno eleggeranno il sindaco ed il Consiglio Comunale. Su questo, da tempo, stiamo lavorando per presentare alla città la nostra idea di amministrazione per i prossimi cinque anni".