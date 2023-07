Sarno, la struttura confiscata di Villa Lina sarà acquisita dal Comune Diverse le ipotesi: "Potrebbe diventare un centro polifunzionale, scolastico o di accoglienza"

Rivalutazione e nuova vita per i beni confiscati alla criminalità. La Giunta Comunale di Sarno, guidata dal Sindaco Giuseppe Canfora, su proposta dell'Assessore alla Legalità, al Demanio e Patrimonio e Beni Confiscati, Eutilia Viscardi, ha approvato la delibera con la quale il Comune di Sarno ha manifestato l'interesse ad acquisire al patrimonio indisponibile comunale la struttura confiscata di Villa Lina (ex fattoria Boccia), situata in località Foce.

L'atto deliberativo sarà trasmesso alla Prefettura di Salerno e all'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per avviare le procedure di acquisizione del bene immobile confiscato.

La struttura confiscata si compone di un albergo, di una sala congressi, di gazebo, di una piscina, di spogliatoi.

"Per cui l'immobile, collocato nell'area turistica di Foce, - fanno sapere dal Comune - anche mediante l'utilizzo di fondi PNRR, di finanziamenti regionali e/o europei, potrebbe diventare un centro polifunzionale, con finalità sociali, un centro di aggregazione giovanile, con la previsione di attività sportive, ludiche, o un centro scolastico (Istituto con indirizzo alberghiero) che non è presente nella nostra città, oppure potrebbe essere destinato a diventare una casa-famiglia, un centro di accoglienza per minori disagiati e per donne vittime di violenza".