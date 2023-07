Pagani: 26 nuovi assunti per il fabbisogno di personale 2022 La soddisfazione del sindaco: Prima parte di una programmazione che porterà a molte altre assunzioni

Ventisei nuovi assunti per il fabbisogno di personale 2022 a rifocillare la pianta organica del Comune di Pagani, con scadenza termine di assunzione 31 dicembre e proroga ministeriale al 31 giugno.

Questa mattina hanno iniziato il loro incarico presso il Comune di Pagani altri 12 assunti, grazie ad una proroga delle assunzioni sul fabbisogno del personale 2022, ottenuta da Ministero con grande impegno e soddisfazione.

Nuove assunzioni ottenute con scorrimento di graduatorie di vincitori concorso di altri Enti, che vanno ad aggiungersi ai 10 dipendenti e 3 passaggi di contratto da part time a full time, già ottenuti lo scorso dicembre. Un risultato eccezionale, prezioso per l’ente comunale che da troppi anni subisce lo svilimento delle forze comunali, con ripercussioni gravissime per i servizi alla città.

La soddisfazione del sindaco De Prisco

«Oggi festeggiamo un traguardo lungo un anno – ha detto il sindaco De Prisco – un anno di duro lavoro, di impegno da parte di tutti i settori, di difficoltà a cui non ci siamo arresi per il raggiungimento dell’obiettivo. Queste 26 assunzioni sono la prima parte di una programmazione che porterà a molte altre assunzioni nei prossimi anni. In campagna elettorale avevo promesso alla città 40 assunzioni, stiamo lavorando per superare l’obiettivo entro la fine del mandato. Quello che mi entusiasma è la soddisfazione personale, certo, per star rispettando una promessa politica fatta ai miei concittadini, ma soprattutto la realizzazione del desiderio di ricostruire una buona struttura pubblica a Pagani, fondamentale per l'operatività di tutti i settori del Comune, per migliorare le progettualità, i lavori pubblici, i servizi alla città. Tutto questo passa per la collaborazione tra amministrazione e dipendenti e dipendenti e responsabile di settore. Come ho detto questa mattina ai nuovi dipendenti, che ci ho tenuto a salutare prima di metterci a lavoro, tutti dobbiamo fare il nostro massimo, prendendo il meglio dai dipendenti in servizio e contribuendo a migliorare mettendoci le nostre capacità.

Ringrazio tutti i responsabili di settore, e in particolare chi ha lavorato duramente a queste assunzioni, la Segretaria Generale, dott.ssa Luisa Marchiaro, la responsabile del settore finanziario, dott.ssa Lucia Stile, la responsabile degli Affari Generale, dott.ssa Maria Devito, oltre alla parte politica, il consigliere Davide Nitto, che da delegato al personale ha dedicato anima e corpo alla causa e all’attuale delegato, assessore Salvatore Visconti, che sta continuando egregiamente a perseguire l’obiettivo».

«Abbiamo vissuto tante difficoltà, io stesso ho avuto paura che questi risultati non arrivassero. Con l’acqua alla gola siamo arrivati ad ottenere le autorizzazioni Cosfel a metà dicembre per completare le assunzioni entro la fine dell’anno, per poi ricevere proroga al 30 Giugno per queste ulteriori assunzioni. Grazie all’aiuto di tutti, abbiamo oggi qui forze lavoro che contribuiranno alla risoluzione di tante problematiche che il Comune vive a causa della carenza di personale» ha dichiarato Davide Nitto, consigliere comunale della lista Orizzonte Comune.

«Ringrazio Davide per tutto l’impegno messo da consigliere comunale delegato, che significa averci messo ancora più impegno. Ho iniziato ad occuparmi della procedura delle assunzioni, come nuovo assessore della lista Civicamente in corso d’opera- ha detto il delegato al personale, Salvatore Visconti – denotando un con impegno frenetico per il raggiungimento di un obiettivo così ambizioso. Voglio ringraziare tutti quelli che a vario titolo hanno lavorato perché si realizzasse questo momento. Un consiglio ai nuovi assunti, metteteci passione, perché vi permetterà di fare bene e di avere ampio respiro sul nostro lavoro. Dobbiamo dare un servizio migliore possibile ai nostri concittadini. Spero tutta vada bene e spero che voi rappresentiate davvero la svolta per il nostro ente e la nostra città».