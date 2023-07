Musk vs Zuckeberg, il sindaco di Pertosa: "Il combattimento? Qui nelle grotte" Il "duello" tra i due big del web e l'originale candidatura avanzata dal sito salernitano

Per il combattimento tanto atteso arriva la possibilità di una location inedita: le Grotte di Pertosa-Auletta in provincia di Salerno. Ad invitare i due contendenti è Domenico Barba, primo cittadino di Pertosa: "Per uno scontro sportivo e leale garantiamo uno scenario da sogno, con 16 gradi costanti, privacy totale e terzo tempo con prodotti della dieta mediterranea. Ma anche un invito a desistere e a riappianare le divergenze intorno a una buona tavola. Musk e Zuckerberg accetteranno la sfida?".

Una provocazione ma anche una vetrina promozionale, quella che il sindaco di Pertosa ha voluto utilizzare avanzando l'insolita "candidatura" per il duello via social annunciato tra Musk (aptron di Twitter) e Zuckeberg (fondatore di Facebook). Nei giorni scorsi si era paventata l'ipotesi che il "match" potesse realizzarsi al Colosseo, poi è arrivata la smentita del ministero della Cultura.

"Al centro della Terra, in totale privacy e con una temperatura ideale e costante di 16 gradi - ha scritto il sindaco nel suo messaggio social -. Vi aspettiamo alle Grotte di Pertosa-Auletta, a patto che sia uno scontro leale e sportivo, non una manifestazione di violenza.A proposito, lancio io una sfida a voi: scommettiamo che alla vista di uno spettacolo della natura tanto bello quanto unico (patrimonio Unesco) preferirete posare i guantoni, navigare il fiume che attraversa la grotta e farvi “ammansire” da cotanta meraviglia?!Poi sarò ben lieto di ospitarvi e offrirvi le nostre prelibatezze, prime fra tutte il carciofo bianco di Pertosa presidio Slow food; si sa che la tavola può mettere tutti d'accordo e far dimenticare vecchi rancori…"