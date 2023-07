Al parco Melissa Bassi di Baronissi apre l'area "Sport di Tutti – Parchi" Testimonial della manifestazione sarà Luca Fusco, ex capitano della Salernitana

Il Comune di Baronissi apre l'area attrezzata digitalizzata al parco Melissa Bassi, finanziata nell'ambito del progetto nazionale “Sport di Tutti – Parchi” ed entra nella palestra a cielo aperto di Sport e Salute (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) che da nord a sud sta favorendo lo svolgimento di attività motorie nei parchi cittadini.



Il progetto è promosso da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Comune di Baronissi e sarà presentato alla cittadinanza venerdì 7 luglio, dalle ore 19:30, al Parco Melissa Bassi in viale Aldo Moro.



Testimonial della manifestazione sarà Luca Fusco, ex capitano della Salernitana e difensore dell'under 21 di Marco Tardelli, attuale allenatore delle giovanili granata.



Baronissi è la città dei parchi e dello sport all'aperto, attenta da sempre alla promozione del wellness nei giardini e negli spazi verdi. Con l'area attrezzata digitalizzata al parco Melissa Bassi, un altro tassello va ad aggiungersi alla già ricca offerta del territorio: l'Area - in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese – sarà a disposizione della cittadinanza affinché tutti possano praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo. Basterà scaricare dai QR Code - applicati su ogni singolo attrezzo - i tutorial di allenamento utilizzando un semplice smartphone per fare attività fisica.



L'area e` stata “adottata” dalla Polisportiva Virtus Baronissi che se ne prenderà cura e la metterà a disposizione di tutti, senza limiti di età. Il presidente Agostino De Chiara gestirà tempo e spazio anche a favore delle altre ASD/SSD del posto, senza dimenticare l'open use.

Le voci dell'amministrazione

“La società è sempre attenta ai territori - dice il Presidente e Amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli - perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. ‘Sport di Tutti Parchi’ aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile a ogni area del Paese”.



“Lo sport è importante per l’inclusione e la coesione sociale – afferma il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante – l'offerta sportiva del nostro Comune si rafforza ulteriormente grazie a questa importante partnership con Sport e Salute, con una palestra open air innovativa e attrezzata, adeguata alla domanda di sport che arriva dalla città, gratuita e senza eta`. ‘Sport nei parchi’ favorisce il diritto allo sport di tutti, principio che l’Amministrazione Comunale condivide appieno”.



“Abbiamo sposato l'iniziativa – fa eco l'assessore allo sport Marco Picarone – perchè questo nuovo progetto contribuirà a incentivare ulteriormente lo splendido connubio di vita all'aria aperta e pratica sportiva a Baronissi”.

I dettagli

L'appuntamento al Parco Melissa Bassi – venerdì 7 luglio, dalle ore 19.30 - celebrerà lo sport e il benessere psico-fisico in compagnia del testimonial della giornata Luca Fusco che parteciperà alla cerimonia inaugurale assieme ai partner del progetto che racconteranno il valore dell'iniziativa. Interverranno: il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante; Francesca Merenda Coordinatrice Sport e Salute Campania, Agostino De Chiara presidente della Virtus Baronissi, società a cui è affidata la gestione della struttura.



Le attività, a ingresso gratuito per i partecipanti, si svolgono nel fine settimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina, con attività propedeutiche per l’attività sportiva dei bambini e attività di mobilità dolce per adulti. Il calendario completo delle attività, diverso ogni mese, è consultabile sul sito del Comune di Baronissi www.comune.baronissi.sa.it.