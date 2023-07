Emergenza sicurezza a Scafati, il sindaco chiede un incontro al Prefetto "Il territorio necessita di un maggiore controllo e presenza costante delle forze dell'ordine"

Maggiore controllo, presenza delle forze dell'ordine e sicurezza: è quanto chiede il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti alla luce degli ultimi episodi di criminalità che hanno interessato il territorio e fanno risuonare l'allarme sicurezza in città.

Il primo cittadino si è detto pronto a chiedere un incontro al Prefetto con il comitato di sicurezza pubblica.

Il commento

"Gli episodi di criminalità che si stanno verificando sul nostro territorio confermano ancora di più quanto già fatto presente, solo pochi giorni fa, al Prefetto Russo durante un nostro incontro. La sicurezza del territorio sta tornando ad essere un'emergenza per Scafati, - Ha scritto la fascia tricolore - un territorio che necessita di un maggiore controllo e di una presenza costante delle forze dell'ordine. Per questo in quella, occasione chiesi al Prefetto un potenziamento dell'organico delle forze di polizia presenti sul territorio e, in particolare, l'elevazione dell'attuale tenenza dei carabinieri al rango di compagnia. Se ne parla da tanto, ma ritengo che i tempi ora siano maturi, per cui domani scriverò al Prefetto per chiedere un comitato di pubblica sicurezza".