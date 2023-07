Scafati, rifiuti: il sindaco Aliberti sospende l'ordinanza Le modifiche dell'orario di conferimento dei rifiuti sarebbero entrate in vigore il 10 luglio

"Con ordinanza sindacale n. 4 del 7.07.2023 e` stata disposta la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza n. 3 del 5.7.2023, che sarebbe entrata in vigore lunedi` 10 luglio, modificando l'orario di conferimento dei rifiuti autorizzando lo stesso dalle ore 22:30 alle ore 24:00. Si intendono, quindi, ripristinati i precedenti orari di conferimento". La comunicazione arriva dal Comune di Scafati.

“Ho sempre ritenuto fondamentale – ha dichiarato il Sindaco Angelo Pasqualino Aliberti - il confronto con la Citta`. Quando, insieme alla mia maggioranza e ai tecnici del Comune, abbiamo programmato attivita` che ci assicurassero una Scafati piu` pulita, lo abbiamo fatto venendo incontro alle esigenze di una comunita`. Abbiamo avviato, pertanto, con ACSE un potenziamento del servizio raccolta, spazzamento e la- vaggio strade, previsto nel futuro un nuovo PEF e predisposto una ordinanza di conferimento dei rifiuti dopo le 22.30 per vivere la Citta` nel periodo estivo. A seguito di quest'ultima idea ho percepito una serie di richieste, in particolare da parte dei commercianti. Pertanto, in linea con quanto ho sempre affermato, ho sospeso l'efficacia dell'ordinanza firmata il 5 luglio 2023 e che doveva partire il 10 luglio prossimo, nel transitorio di definire previo confronto con la categoria interessata, gli accorgimenti da porre in essere, sempre e comunque orientati a garantire vivibilita` e decoro delle strade”.