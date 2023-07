Alloggi Acer a Nocera Inferiore: oggi sopralluogo a Montevescovado Al centro dell’incontro il progetto e le relative verifiche finalizzate al programma di riqualificazione

Riqualificazione urbana a Nocera Inferiore: questo pomeriggio sopralluogo a Montevescovado con il presidente della Commissione regionale bilancio, Franco Picarone; David Lebbro, presidente Acer; Giuliano Palagi, direttore generale Acer; Lorenzo Luisi, responsabile unico del procedimento; il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio; l’assessore ai lavori pubblici, Gianluca Perna; il presidente della Commissione consiliare lavori pubblici, Luciano Passero.

"Al centro dell’incontro il progetto relativo ai due “scheletri” di Montevescovado, che in settimana sarà oggetto di una riunione specifica tra i tecnici di Acer e del Comune di Nocera Inferiore, - l'aggiornamento fornito dall'amministrazione - per una verifica finalizzata alla pronta messa in esecuzione del programma di riqualificazione".

Importante l’aggiornamento degli esponenti Acer in merito anche ai lavori di riqualificazione degli alloggi di via Borsellino, che a breve saranno in affidamento per l’esecuzione.